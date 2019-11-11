СМИ: Основатель "Белых касок" найден мёртвым в Стамбуле

Основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье нашли мёртвым в Стамбуле. Его тело обнаружили соседи в саду дома, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источники в полиции.

По данным ряда СМИ, Мезюрье мог выпасть с балкона.

Добавим, об основателе организации известно, что он был офицером британской армии. Что касается самих "Белых касок", то они заявляют, что занимаются спасением мирного населения в Сирии. Однако в Дамаске неоднократно обвиняли организацию в связях с экстремистами и враждебной пропаганде.

В Министерстве иностранных дел России заявляли, что организация "Белые каски" напрямую связана с террористической группировкой "Джебхат ан-нусра"*.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.