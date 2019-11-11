Песков назвал Путина последовательным приверженцем ЗОЖ

То же самое касается и прививок: по словам представителя Кремля, президент — сторонник "превентивных процедур".

Президент России Владимир Путин старается заранее максимально застраховаться от заболеваний и вирусов и является убеждённым сторонником здорового образа жизни. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высказывание Путина насчёт прививок.

Представитель Кремля добавил, что сейчас в мире осталось не так много стран, требующих вакцинации перед поездкой, однако Путин, по его словам, старается соблюдать профессиональные рекомендации.

— Безусловно, все превентивные процедуры президент делает для того, чтобы заранее максимально возможно застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний. А так в целом вы знаете, что он является последовательным приверженцем здорового образа жизни, — добавил Песков.

Напомним, что на совещании с членами правительства в понедельник президент Владимир Путин заявил, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал всех министров поступить точно так же.

Лайф поинтересовался у некоторых членов кабмина о том, прошли ли они вакцинацию. Оказалось, что многие "откосили": например, Мутко признался, что боится уколов, а Козак пошутил, что к министрам "зараза не пристаёт".