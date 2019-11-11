Песков рассказал, сколько украдено при строительстве космодрома Восточный

Следственный комитет передал в суд 21 уголовное дело по факту нарушений при реализации проекта, 18 человек были осуждены.

При строительстве космодрома Восточный было украдено 11 млрд рублей бюджетных средств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По факту выявленных при реализации проекта нарушений на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел. Впоследствии они были объединены в 32 уголовных дела, из которых Следственный комитет выделил 21 дело и передал материалы в суд. 18 человек были осуждены.

— Всего было установлено, что было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд рублей... В общем объёме на строительство космодрома был выделен 91 млрд рублей, из них освоено 66 млрд, в настоящий момент из 19 объектов не завершено строительство пяти объектов, — уточнил представитель Кремля.

Ранее сегодня на совещании с членами правительства Путин заявил, что при строительстве космодрома Восточный воровали сотни миллионов рублей.