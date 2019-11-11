Зеленский решил вынести на референдум вопрос о продаже земли иностранцам

В разных городах проходят акции протеста из-за опасений, что гости страны скупят все угодья.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на референдум. Он записал по этому поводу видеообращение, которое опубликовано в "Фейсбуке".

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в стране будет открыт с октября следующего года. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной раде, на фоне этого в стране проходят акции протеста.

— Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе, — заверил Зеленский граждан.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует в соседней стране на протяжении 14 лет. Вопрос не решался так долго, так как депутаты Рады не могли прийти к единому мнению. Звучали опасения, что иностранцы быстро скупят землю в стране, если открыть для них рынок.

Ранее Зеленский назвал Украину "наиболее привлекательным стартапом на планете Земля".