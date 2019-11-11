Доцента-расчленителя доставили в суд для решения вопроса об аресте — видео

Олег Соколов во время допроса признал свою вину и раскаялся в содеянном, но отказался от дальнейших показаний.

Доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении его аспирантки, доставили в суд для избрания меры пресечения. На кадрах Лайфа из здания суда видно, что он угрюм, не отрывает глаз от пола, тихо выслушивает советы своего адвоката.

Напомним, девятого ноября доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки, а в квартире — остальные части тела 24-летней аспирантки университета Анастасии Ещенко. Соколов на допросе признал вину в убийстве девушки и раскаялся.

По данным СМИ, адвокаты рассчитывают сократить срок заключения Соколова за счёт переквалификации статьи с "убийства" на "убийство под влиянием аффекта". В этом случае фигуранту дела может грозить срок всего в три месяца колонии.