Лавров: Неонацисты просто правят бал на Украине

Российский министр считает, что украинские радикалы "и в грош не ставят" любые миролюбивые инициативы новой власти.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность в связи с продолжением разгула неонацизма на Украине. Заявление прозвучало в ходе его выступления перед выпускниками Дипломатической школы и студентами ереванских вузов, передаёт ТАСС.

Лавров напомнил, что ведущие европейские державы в своё время пошли на поводу у тех, кто незаконно захватил в Незалежной власть и закрывает глаза на продолжающийся рост влияния праворадикальных движений.

— В Европе тоже такие тенденции есть, но на Украине неонацисты просто правят бал, — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что сегодня украинские радикалы "в грош не ставят" любые миролюбивые инициативы новой власти.

Напомним, что 26 октября украинский лидер Владимир Зеленский посетил Золотое, которое после разведения войск отказались покинуть ветераны националистического батальона "Азов". Глава государства даже перешёл на повышенный тон во время разговора с боевиками, прозвучала фраза "Я президент, а не лох".

В свою очередь президент России Владимир Путин не стал давать оценку действиям коллеги, который пытался лично уговаривать бойцов "Азова" уйти из Донбасса, однако заявил, что Зеленский, по его мнению, "на украинского националиста не похож".