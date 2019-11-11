Фанат алкоголика из "Бесстыдников" взломал твиттер "Кинопоиска"

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Официальный микроблог компании из-за хакера стал местом пропаганды употребления спиртного.

<p>Скриншот <a href="https://twitter.com/kinopoiskru" target="_blank">@ kinopoiskru</a>·</p>

Неизвестный взломал официальный Twitter-аккаунт "Кинопоиска" и уже два часа рассказывает аудитории, "как жить и пить несмотря ни на что". Он переименовал страницу в честь алкоголика из сериала "Бесстыдники" Фрэнка Галлагера.

Злоумышленник опросил свыше 680 тысяч читателей "Кинопоиска" о пиве и вине. Кроме того, хакер поделился с пользователями интересными, на его взгляд, новостями. "Кинопоиск" пока никак случившееся не прокомментировал.

Ранее неизвестные взломали Twitter-аккаунт Джека Дорси, генерального директора этого сайта.

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