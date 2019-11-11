В воинской части в Бурятии найден мёртвым контрактник

В спальном помещении в воинской части в Бурятии найден мертвым один из солдат-контрактников. Предварительной причиной кончины стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

— По докладу с места, военнослужащий был обнаружен в спальном помещении в кровати в бессознательном состоянии. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть военнослужащего, — говорится в сообщении пресс-службы.

Уже назначена комиссия. Её задача установить причины смерти контрактника.

Как уже сообщал Лайф, 25 октября Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула в воинской части посёлка Горный в Забайкальском крае. На месте были убиты восемь человек, двое ранены.