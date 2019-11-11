Лайф публикует видео с рыдающим в суде доцентом-расчленителем

Мужчина признался в содеянном и раскаялся, но воспользовался правом не свидетельствовать против себя.

У доцента СПбГУ Олега Соколова, который убил и расчленил свою аспирантку, во время судебного заседания сдали нервы. 63-летний историк начал рыдать в голос и выть, из-за чего суд объявил недолгий перерыв.

Заседание возобновили через несколько минут. Ожидается, что Соколову сегодня изберут меру пресечения. Историк признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко под давлением неопровержимых улик — в его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки, а в квартире — другие части тела девушки. При этом, по данным СМИ, адвокаты рассчитывают сократить Соколову срок заключения.