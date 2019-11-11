Стажёр полиции застрелил мужчину, защищая себя и брата от нападения 15 человек

СКР возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Также служебную проверку проводит региональное управление МВД.

Бытовой конфликт с участием стажёра полиции и его брата с одной стороны и группой лиц в количестве около 15 человек с другой привёл к убийству мужчины и ранению ещё двух. Как сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Тульской области, это случилось в Алексинском районе. По предварительным данным, стрельбу первым открыл неизвестный из группы нападавших на стажёра. Выстрелом из травматического оружия был ранен брат кандидата в полицейские.

— Предположительно, в качестве ответных действий стажёр из зарегистрированного охотничьего ружья произвёл сначала предупредительные выстрелы в воздух, после чего, учитывая агрессивное поведение нападавших, выстрелил в их сторону. В результате один человек погиб, ещё один получил ранения, — говорится в сообщении представителей регионального управления МВД России.

Руководство УМВД России по Тульской области организовало служебную проверку по факту произошедшего. Одновременно с этим в отношении стажёра и его поручителя уже приняты меры.

— Стажёр не будет принят на службу в органы внутренних дел, к дисциплинарной ответственности будет привлечён его поручитель, — уточнили в пресс-службе УМВД России.

Следственное управление СК РФ по Тульской области уже возбудило уголовное дело по статье "убийство".

— По данным следствия, 10.11.2019 года подозреваемый, находясь на территории заброшенной автозаправочной станции, расположенной в 115 м от автодороги Железня — Алексин, в ходе произошедшего конфликта с потерпевшим произвёл в последнего из имеющегося у него самозарядного гладкоствольного карабина выстрел в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы, — говорится в сообщении СУ СКР по Тульской области.

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