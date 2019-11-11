Доценту-расчленителю из Петербурга предъявлено обвинение

Доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщил представитель следствия в суде. Рассматривается вопрос о его аресте.

Напомним, девятого ноября Соколова вытащили из Мойки. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки, а в квартире — другие части тела 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Доцент признался в убийстве.

По данным СМИ, адвокаты рассчитывают сократить срок заключения Соколова за счёт переквалификации статьи "Убийство" на "Убийство под влиянием аффекта".