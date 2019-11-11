Графолог прокомментировал Лайфу записку выпавшей из окна матери: Загнана в угол

По мнению эксперта, в почерке женщины заметны признаки депрессии, она могла быть психически незрелой.

Выпавшая в Москве из окна с двумя детьми 36-летняя Людмила Соколова принимала всё очень близко к сердцу, скрывала истинные эмоции и очень страдала. Так клинический психолог и графолог Лариса Дрыгваль прокомментировала Лайфу прощальную записку погибшей.

— Она очень чувствительная натура, человек эмоциональный, очень добрая, всё очень близко к сердцу принимает. Переживает не только за себя, но и за людей, которые находятся вокруг неё. Где-то и накручивает себя, где-то драматизирует. То есть, в принципе, она может слишком сильно переволноваться, очень сильно уйти в состояние эмоционально-нестабильное. Видно по почерку, что она не просто пишет, а страдает, переживает, загнана в угол и не совсем понимает, что теперь делать, — отметила эксперт.

Напомним, москвичка с двумя детьми выпала из окна девятого этажа. Женщина и её девятимесячная дочь погибли на месте, мальчик чудом выжил и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Людмила оставила записку, в которой просила "не сажать Виталика в тюрьму", имея в виду мужа.

Также Дрыгваль предположила, что Людмила была человеком эмоционально незрелым, поэтому не могла преодолеть какие-то кризисные ситуации.

— По почерку не похоже, чтобы девушка вообще была склонна к каким-то таким импульсивным поступкам. Она контролирует ситуацию, является человеком разумным, объективным и психически нормальным. Скорее всего, мотивом послужила какая-то серьёзная проблема, с которой она не знала, как справиться. Поступок, скорее, был аффективный, на эмоциях, заранее не готовилась, — полагает эксперт.

Однако, несмотря на психическое здоровье, Людмила явно находилась не в лучшем эмоциональном состоянии в день смерти. В почерке женщины Дрыгваль отметила признаки депрессии, одиночества. Это читается в большом расстоянии между словами.

— Это указывает на то, что человек отстраняется и уходит в себя и как-то уже теряет контакт с внешним миром. Кроме того, у неё буквы округлые, глубокие, это говорит о том, что она погружается очень эмоционально, склонна накручивать, склонна додумывать. Линии в почерке очень тоненькие, нажим не очень сильный, что тоже говорит о некой психологической и физической истощённости, — добавила графолог.

Лайф рассказывал, что мужу выпавшей из окна москвички с двумя детьми стало плохо, его увезли на скорой.