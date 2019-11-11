Свидетельница защиты по делу доцента-расчленителя: Грандиозная личность

Карагодина считала Соколова довольно добрым, искренним, талантливым и ярким человеком.

Свидетельница со стороны защиты назвала добрым человеком доцента СПбГУ Олега Соколова, который убил, расчленил свою аспирантку, а затем пытался утопить её останки в Мойке. Вероника Карагодина не может поверить, что историк способен на такое чудовищное преступление.

— Очень много знал, искренне интересовался своим делом, проявлял интерес к перспективам развития реконструкции в нашей стране, большое внимание уделял развитию историческим связям с Францией. Он был довольно добрый человек. То, что произошло, — для меня шок, — говорит собеседница Лайфа.

Она призналась, что считала Соколова "грандиозной личностью", искренним, талантливым и ярким человеком.

Сегодня в Санкт-Петербурге пришлось ненадолго прервать заседание суда, на котором рассматривается вопрос об аресте Соколова. Случилось это из-за его рыданий.

Историк ранее признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко под давлением неопровержимых улик — в его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки, а в квартире — другие части тела девушки. При этом, по данным СМИ, адвокаты рассчитывают сократить Соколову срок заключения за счёт того, что он якобы совершил убийство в состоянии аффекта.