Житель Забайкалья ранил годовалого сына, зарезал жену и её сестру

Злоумышленник попытался покончить с собой, но родственники помешали ему сделать это.

Житель забайкальского села Цокто-Хангил напился и устроил дома кровавую бойню. Мужчина во время ссоры вооружился ножом и изрезал жену, её сестру и годовалого сына. Женщины 1970 и 1968 года рождения умерли на месте.

— Ребёнка удалось спасти благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. После совершения преступления злоумышленник попытался покончить с собой, однако родственники помешали ему сделать это, — уточнили в краевом СУ СКР.

Малыш сейчас находится в местной больнице, его состояние удалось стабилизировать. Вопросом о дальнейшей судьбе мальчика займутся органы опеки. Против его отца возбуждено дело по статье "Убийство двух человек" и "Покушение на убийство малолетнего".

Ранее сообщалось, что два нижегородца зарезали беременную девушку, а затем подожгли квартиру с её телом. Погибшая ждала двойню.