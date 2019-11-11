В Уфе воспитательница утонула в бассейне детского сада

Её вытащили из воды и вызвали скорую помощь, но медики уже ничего не смогли сделать.

Несчастный случай произошёл в одном из детских садов в Уфе. 51-летняя воспитательница упала в бассейн и утонула. Как пишет Ufa1.ru, это случилось ещё 8 ноября, но известно стало об этом сейчас.

Женщину вытащили из воды, вызвали скорую помощь. Медики пытались реанимировать работницу детского сада, но уже ничего не смогли сделать. По данным издания, воспитательница к тому же была пьяной. Она попросту могла оступиться и упасть в воду.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины её смерти. На теле погибшей следов насилия обнаружено не было.

Ранее Лайф рассказывал, что в Перми в бассейне утонула десятилетняя девочка.