Депутат ещё 1,5 года назад обращал внимание на жестокость доцента-расчленителя

Резник сообщил о двух инцидентах с участием Соколова — агрессивной реакции на неудобный вопрос и избиении студентки.

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник летом 2018 года жаловался на доцента СПбГУ Олега Соколова, который два дня назад убил и расчленил свою аспирантку. Народный избранник направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Ещё полтора года назад (июнь 2018) я обратился к вице-премьеру Правительства РФ (учредитель СПбГУ) Т. А. Голиковой «принять соответствующие меры к доценту О.В. Соколову». Получил ответ/отписку от замминистра науки и высшего образования РФ М.А. Боровской. pic.twitter.com/IxEcNirZPA — Максим Резник (@maxim_reznik) November 11, 2019

Резник сообщил о двух инцидентах с участием Соколова — в одном случае тот накричал на человека, задавшего неудобный вопрос на его открытой лекции, в другом доцент якобы избил студентку и угрожал изуродовать, поднеся к её лицу горячий утюг. Добиться отстранения агрессивного преподавателя депутат не смог.

Минобрнауки ответило Резнику, что учёного привлекли к дисциплинарной ответственности за поведение на лекции. Что касается второго случая, оказалось, что никаких сведений о возбуждении уголовного или административного дела в отношении Соколова в СПбГУ не поступало.

Ранее Соколов признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко под давлением неопровержимых улик — в его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки, а в квартире — другие части тела девушки. При этом, по данным СМИ, адвокаты рассчитывают сократить Соколову срок заключения за счёт того, что он якобы совершил убийство в состоянии аффекта. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил педагога в СИЗО на два месяца.