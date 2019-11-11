Роспотребнадзор начал принимать жалобы на услуги каршеринга и такси

Эксперты ответят на все интересующие вопросы и расскажут о правилах оказания транспортных услуг.

С 11 ноября Роспотребнадзор начал принимать жалобы граждан на услуги каршеринга и такси. Горячая линия будет работать до 25 ноября, отмечается на сайте ведомства.

Эксперты ведомства проконсультируют по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей. Кроме того, они ответят на все интересующие вопросы.

Акция традиционно проходит в конце года в преддверии высокого туристического потока.

Ранее Лайф рассказывал, что в ГИБДД хотят запретить каршеринг для нарушителей ПДД.