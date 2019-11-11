Российские журналисты попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Съёмочная группа ВГТРК "Россия 24" попала под обстрел украинских силовиков на окраине Докучаевска в Донбассе. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— Сегодня с 13:00 до 14:30 представитель пресс-службы УНМ ДНР и съёмочная группа ВГТРК "Россия 24" осуществляли подготовку репортажа о последствиях обстрелов села Ясного со стороны ВСУ. В ходе съёмок мест повреждений журналисты попали под обстрел, — пояснили в милиции.

При обстреле журналисты успели укрыться в подвале одного из домов. Съёмочная группа не пострадала.