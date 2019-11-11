Режиссёр признал свой фильм "Защитники" неудачным

Также Сарик Андреасян согласился с критикой в адрес его фильма "Тот ещё Карлсон", уточнив, что сам оказался обманут художником компьютерной графики.

Режиссёр одних из самых критикуемых фильмов современного российского кино — "Защитники" и "Тот ещё Карлсон" — Сарик Андреасян рассказал в интервью шоу "Хейт-ток" онлайн-платформы PREMIER, что в целом согласен с недовольством зрителей.

— Ты считаешь, что это дерьмо. В какой-то степени, спустя время, я с тобой согласен. Я не доглядел, где-то не дорисовал, не угадал со сценарием. Признаю, что это неудачный фильм, — признал Андреасян, отвечая на вопросы зрителей шоу.

Также режиссёр нашёл виновного в некачественной компьютерной графике в фильме "Тот еще Карлсон". По его словам, это художник, который получил за работу миллион долларов.

— Знаешь, как это бывает, за неделю до релиза тебе говорят: "Завтра мы покажем. То, что ты видел, — это недоработано". А потом ты приходишь, а тебе говорят: "Я не смог". Вот это бывает в России. Это был первый фильм в России, где человека уменьшили. И когда его уменьшали, выяснилось, что люди даже не знают, как это делать. А когда мы снимали, они говорили: "Мы всё знаем", — заявил режиссёр.

Напомним, этой осенью должен выйти новый фильм Сарика Андреасяна под названием "Кома". Ранее Лайф публиковал трейлер нового российского фильма в жанре фэнтези.