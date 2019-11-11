Оператор "Северного потока — 2" пожаловался в арбитраж на Евросоюз

Компания усмотрела нарушения в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии, в которых говорится об условиях для инвесторов.

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", пожаловалась в арбитражный суд на Евросоюз. Истец считает, что поправки к Газовой директиве ЕС не соответствуют Энергетической хартии. Как сообщает РИА "Новости", это следует из проспекта к еврооблигациям "Газопрома".

— 26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомила о начале специального арбитража... против ЕС на основании Договора к Энергетической хартии, — говорится там.

Отмечается, что компания усмотрела нарушения в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии. В первой из них говорится о создании стабильных, равноправных, благоприятных и гласных условий для инвесторов, во второй — о том, что инвестиции не подлежат национализации, экспроприации и так далее.

Напомним, Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве в апреле. Согласно одному из положений документа, компания не может добывать голубое топливо и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому оно доставляется.