Останки убитой и расчленённой аспирантки нашёл случайный прохожий

Они находились в 3,5 км от Фонтанного моста через Мойку, рядом с которым упал в воду обвиняемый в убийстве.

Останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил доцент СПбГУ Олег Соколов, нашёл случайный прохожий в реке Екатерингофке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ СКР по Санкт-Петербургу.

Они находились в 3,5 км от Фонтанного моста через Мойку, где и упал в воду Олег Соколов. Следователи предположили, что части тела убитой унесло течением.

Напомним, Соколова вытащили из Мойки 9 ноября. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки, а в квартире — другие части тела 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Доцент признался в убийстве. По словам мужчины, он раскаивается в убийстве 24-летней Анастасии.

Сегодня во время судебного заседания с ним случилась истерика. Затем он заявил, что девушка, с которой он жил пять лет, стала превращаться в "существо из страшных сказок", а также якобы нападала на него с ножом.