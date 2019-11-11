Муж выпавшей из окна с детьми москвички: Главное, что сын жив

Супруг Людмилы Соколовой, которая выпала из окна квартиры на девятом этаже вместе с двумя маленькими детьми, находится рядом с выжившим при падении сыном. Виталий рассказал Лайфу, что мальчик в реанимации.

— Самое главное, что сын жив, — сказал мужчина и добавил, что за жизнь ребёнка ещё борются врачи.

Виталий потерял сегодня годовалую дочку и супругу. Людмила перед смертью позвонила в скорую и сообщила, что её ребёнок очень плохо себя чувствует. Приехавшим врачам она уже дверь не открыла. При этом соседи рассказали, что восхищались оптимизмом Людмилы.