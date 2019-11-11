Финалисты акции "Уличный красава" встретились со сборной России по футболу

Финалисты акции "Уличный красава", которую проводит "Молодёжка ОНФ", встретились со сборной России по футболу. Они посетили тренировку национальной команды на Центральном стадионе им. Славы Метревели в Сочи.

— Юные спортсмены получили прекрасную возможность понаблюдать за тренировкой своих кумиров, увидеть своими глазами, что такое настоящий футбол, — сказал тренер команды "Машиностроитель" Олег Тер-Данилов.

Затем футболисты устроили автограф-сессию для ребят.

— Я считаю, что из дворового игрока может вырасти настоящий профессиональный футболист. Я сам начал свой путь во дворе. Самое главное — желание, постоянная работа над собой и тренировки. Так что пусть ребята продолжают заниматься любимым делом — и у них всё обязательно получится, — заявил полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев.

Впервые "Молодёжка ОНФ" провела акцию "Уличный красава" в 2018 году. В этом же году в финал мероприятия вышли 22 команды. Финальные матчи пройдут в Сочи.