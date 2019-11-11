Финалисты акции "Уличный красава" встретились со сборной России по футболу

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Финалисты акции "Уличный красава", которую проводит "Молодёжка ОНФ", встретились со сборной России по футболу. Они посетили тренировку национальной команды на Центральном стадионе им. Славы Метревели в Сочи.

<p>Фото © ОНФ</p>

— Юные спортсмены получили прекрасную возможность понаблюдать за тренировкой своих кумиров, увидеть своими глазами, что такое настоящий футбол, — сказал тренер команды "Машиностроитель" Олег Тер-Данилов.

Затем футболисты устроили автограф-сессию для ребят.

<p>Фото © ОНФ</p>

Я считаю, что из дворового игрока может вырасти настоящий профессиональный футболист. Я сам начал свой путь во дворе. Самое главное — желание, постоянная работа над собой и тренировки. Так что пусть ребята продолжают заниматься любимым делом — и у них всё обязательно получится, — заявил полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев.

Впервые "Молодёжка ОНФ" провела акцию "Уличный красава" в 2018 году. В этом же году в финал мероприятия вышли 22 команды. Финальные матчи пройдут в Сочи.

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