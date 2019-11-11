Девушка таинственно исчезла по пути на работу и спустя неделю нашлась в колонии

Оказалось, что Марина уже отбывает в исправительном учреждении срок за "Кражу с причинением значительного ущерба".

Поиски жительницы Екатеринбурга, которая неделю назад отправилась на работу и бесследно исчезла, привели в неожиданное место. В то время как родные вместе с волонтёрами занимались розыском Марины Головиной, она находилась в колонии.

— 5 ноября 2019 года Марина Головина осуждена Верх-Исетским судом по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ и приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, — сообщили журналистам в УМВД РФ по региону.

После заявления полиции сообщение о поисках Головиной удалили со страницы паблика "Лизы алерт". Оказалось, что это уже третья судимость девушки. Её родные рассказали, что Марина увлекается электронными азартными играми.

Ранее сообщалось, что пропавшую с двумя детьми жительницу Батайска нашли в гостях у друзей.