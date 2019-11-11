Волочкова — о критике в свой адрес: Я посмотрела бы на этих алкоголиков

Балерина вспомнила и скандальное интервью с Собчак. По мнению Волочковой, ведущая завидует тому вниманию, которое оказывают ей мужчины.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в откровенной беседе изданию "Дни.ру" рассказала, что постоянно подвергается травле как в Сети, так и в реальной жизни. Но, по мнению артистки, такой негатив со стороны людей говорит лишь о том, что они не могут принять её успех.

— Я посмотрела бы на этих алкоголиков, которые померили бы пуанты и жили бы в таком темпе и с ногой вот такого масштаба на протяжении десяти лет, — заявила Волочкова.

— Мне всё равно, что пишут. Зависть — это очень страшное качество. Но если бы все эти люди знали другую сторону медали... — добавила балерина.

Она также упомянула скандальное интервью с Ксенией Собчак. По мнению Волочковой, ведущая выставила её не в лучшем свете также из-за большой зависти. Ведь вокруг бывшей примы кружится множество завидных женихов, а Собчак не имеет такого успеха у противоположного пола.

— Когда ты открываешь двери дома, душу свою нараспашку вместе с этим домом. И человек плюёт тебе в эту душу, предаёт тебя. Находит у тебя где-то якобы какие-то фаллоимитаторы, хорошо, что она мне наркотики не принесла, — сказала артистка.

Также Волочкова заявила, что её единственная дочь Ариадна очень переживает из-за постоянной травли, которую балерине устраивают в Сети. Девочка, пытаясь защитить мать, вступала в споры с недоброжелателями, которые оставляют сотни гадких сообщений в Instagram.

— Я ей говорила: Ариша, перестань это делать. Это бесполезно. Посмотри, кто пишет: ноль публикаций, ноль подписки. Не надо! — рассказала танцовщица.

Напомним, ранее Волочкова ответила на слухи об алкоголизме: У нас полстраны бухает — и ничего.