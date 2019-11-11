Друг Асмус заявил, что ей угрожают из-за эротики в фильме "Текст"

14

Кристина Асмус. Фото instagram/asmuskristina

Александр Цыпкин призвал "взять под контроль" эту "кучку клинических психопатов".

Актрисе Кристине Асмус начали угрожать кровавой расправой из-за съёмок в эротических сценах в фильме "Текст". Об этом на своей странице в Instagram сообщил её приятель, сценарист Александр Цыпкин.

Кристине поступают реальные угрозы. Какие-то твари, наивно думая, что их не вычислить по айпи, совершают уголовно наказуемое преступление, пишет Цыпкин, — Появилась целая группа на всю голову отъехавших отморозков, которых неплохо бы запереть принудительно в дурдом и там держать.

9 ноября Кристина Асмус расплакалась в эфире радиостанции, отвечая на вопросы о травле в соцсетях после выхода ленты на экраны. Актриса рассказала, что в ближайшее время должна была участвовать в проекте, который предполагает съёмку в нижнем белье, однако после волны травли в Интернете ей, вероятно, придётся отказаться от участия в съёмках.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×