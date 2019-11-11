СПбГУ увольняет доцента, расчленившего аспирантку

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) принял решение уволить Олега Соколова, который был доцентом в вузе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СПбГУ.

— В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом О. Соколовым: он будет уволен, — пояснили в вузе.

Его работу распределят между другими преподавателями.

Как уже сообщал Лайф, Соколова отправили в СИЗО на два месяца. Он признался, что убил 24-летнюю Анастасию, а в содеянном раскаивается. Более того, на судебном заседании профессор утверждал, что аспирантка, с которой он жил пять лет, стала "превращаться в существо из страшных сказок".