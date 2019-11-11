Невролог не оценил позорный наряд Ким Кардашьян: Как будто жгуты надели

Невролог Александр Евдокимов предупредил, что последствием длительного ношения утягивающих нарядов может стать обострение хронических болезней. Об этом врач сказал Лайфу, комментируя позорный выход Ким Кардашьян на красную дорожку в платье от Версаче, под которым были затянуты лишние килограммы.
— Если проведём аналогию с первой помощью, это соизмеримо, как будто вы на себя жгуты надели. Если вы более полутора часов в утягивающем белье находитесь, или наряде каком-то, то страдает микроциркуляция зон, на которые натяжение распространяется. Это могут быть живот, бёдра, зона подмышек... Могут возникать даже какие-то обострения хронических болячек, если у человека таковые есть, например пиелонефрит может обостриться. То есть из-за таких передавливающих [одежд] давление может быть такое, что даже органы страдают, не только кожа и подкожная клетчатка. Опять же, в малом тазу это особенно актуально, — говорит Евдокимов.
Судя по фото с мероприятия, у звезды реалити-шоу практически вся циркуляция жидкости в теле была нарушена. После избавления от наряда Ким Кардашьян потребуются минимум сутки на восстановление, считает врач.
Инста-звезда и модель и раньше удивляла поклонников откровенными нарядами. Недавно Кардашьян и вовсе отправилась на обед с сестрой, забыв про нижнее бельё.