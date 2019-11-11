Стало известно, сколько Глушаков захотел отсудить у жены

Финансовые разборки между бывшими супругами продолжаются уже больше года. Поводом для разрыва, по словам Дарьи, стали измены футболиста.

Стала известна сумма, которую футболист "Ахмата" собирается взыскать со своей бывшей супруги Дарьи. Он намерен отсудить у неё 204 миллиона рублей, сообщает РИА "Новости".

— Денис требует с Дарьи более 201 миллиона рублей убытков, 2 миллиона рублей в виде компенсации морального вреда за распространение несоответствующих действительности сведений, а также 1 миллион рублей за причинённый нарушениями неприкосновенности частной жизни и тайны переписки моральный вред, — заявил представитель экс-жены футболиста.

В августе Никулинский суд поделил совместно нажитое имущество Глушаковых, однако Дарью решение суда не устроило. По её мнению, до суда супруг вывел со счетов более 200 миллионов рублей, неучтённых в иске.

В целом же разборки между Глушаковым и его бывшей женой длятся больше года. В браке они состояли с 2009 года. У них есть две дочки — Валерия и Александра. По словам Дарьи, поводом для разрыва стали постоянные супружеские измены футболиста.

В прошлом году Сети появилась видеозапись, где Глушаков отдыхает в сауне в компании девушки.