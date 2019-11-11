Стало известно, сколько Глушаков захотел отсудить у жены

Стала известна сумма, которую футболист "Ахмата" собирается взыскать со своей бывшей супруги Дарьи. Он намерен отсудить у неё 204 миллиона рублей, сообщает РИА "Новости".
— Денис требует с Дарьи более 201 миллиона рублей убытков, 2 миллиона рублей в виде компенсации морального вреда за распространение несоответствующих действительности сведений, а также 1 миллион рублей за причинённый нарушениями неприкосновенности частной жизни и тайны переписки моральный вред, — заявил представитель экс-жены футболиста.
В августе Никулинский суд поделил совместно нажитое имущество Глушаковых, однако Дарью решение суда не устроило. По её мнению, до суда супруг вывел со счетов более 200 миллионов рублей, неучтённых в иске.
В целом же разборки между Глушаковым и его бывшей женой длятся больше года. В браке они состояли с 2009 года. У них есть две дочки — Валерия и Александра. По словам Дарьи, поводом для разрыва стали постоянные супружеские измены футболиста.
В прошлом году Сети появилась видеозапись, где Глушаков отдыхает в сауне в компании девушки.
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