В Минздраве объяснили попадание России в десятку самых пьющих стран

Там считают, что аналитики учли устаревшие показатели. А по новым данным, за минувший год в стране потребление алкоголя заметно снизилось.

Россия попала в десятку самых пьющих стран из-за того, что при составлении рейтинга использовались данные за 2017 год. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

— Должен сказать, что эксперты организации сравнивали данные 2017 года. Но если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки: в 2018 году потребление алкоголя в России составило 9,3 литра, — написал замглавы Минздрава РФ в телеграм-канале.

Салагай также уточнил, что, согласно актуальным данным, больше всего алкоголя в России потребляют жители Дальневостoчного федерального округа, меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном oкруге.

Как ранее писал Лайф, Россия разделила с Венгрией седьмое место в рейтинге самых пьющих стран. Согласно данным международных аналитиков, в среднем россияне в 2017 году потребляли по 11,1 литра.