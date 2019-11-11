Прямая трансляция: Последствия прорыва паропровода на заводе "Балтика"

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В Санкт-Петербурге, на территории завода "Балтика", прорвало паропровод. От взрыва осколки разлетелись на десятки метров. Несколько человек пострадали.

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