Адвокат предположил, почему отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства

Из-за выходок гонщицы к бизнесмену могло возникнуть предвзятое отношение, считает Сергей Жорин.

Лишение отца стритрейсерши Мары Багдасарян Эльмара российского гражданства может быть инструментом влияния на его скандально известную дочь. Такое предположение высказал звёздный адвокат Сергей Жорин.

— Зная правоприменительную практику, могу предположить, что лишение паспорта отца может быть связано с действиями его дочери, Мары Багдасарян. Безусловно, в результате скандалов фамилия стала известна всем, и могла возникнуть предвзятость. Возможно, кто-то пытается через папу повлиять на дочь, — сказал юрист в интервью News.ru.

Жорин подчеркнул, что у него нет стопроцентной уверенности в том, что дело действительно связано с выходками стритрейсерши. При этом он считает, что Эльмару Багдасаряну удастся урегулировать вопрос.

Ранее Мара Багдасарян сообщила, что её отца лишили гражданства РФ по решению Федеральной миграционной службы после проведения проверки. Эльмар Багдасарян намерен подать иск к МВД России на 100 миллионов рублей.