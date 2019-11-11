Житель Индии специально отправился в тюрьму, чтобы не умереть от голода

По версии следствия, после неудачных браков и потери работы он буквально оказался на грани выживания.

Экстренные службы индийского города Ченнай в штате Тамилнад дважды выезжали на вызовы об угрозах взрывов. Один и тот же человек по телефону предупреждал, что заминированы здания. В обоих случаях никаких опасных устройств найдено не было. Зато правоохранительные органы быстро установили лжеминёра. Впрочем, он и не думал скрываться, сообщил местный портал Indiaglitz.

По данным издания, ссылающегося на следствие, звонки совершались местным жителем с украденного телефона. Цель данных преступлений была одна — попасть в тюрьму, потому как звонивший мужчина был бездомным и не имел средств на еду.

Сообщается, что он был дважды женат, но обе супруги бросили его. Последний развод стал причиной затяжной депрессии, вследствие которой индус лишился работы, дома и средств к существованию.

Какое наказание суд может назначить мужчине, не уточняется.

Ранее Лайф сообщал об ужасающем случае в Пермском крае, где 14-летнюю школьницу заморила голодом её мать. Суд отправил женщину в психбольницу.