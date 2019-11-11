Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине

Лидеры двух стран подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий по подготовке саммита "нормандской четвёрки".

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на востоке Украины, а также Ливию и Сирию. Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

— Проведено обстоятельное обсуждение вопросов урегулирования ситуации на Украине, в частности, с учётом подписанной в Контактной группе представителями Киева, Донецка и Луганска "формулы Штайнмайера", а также разведения вооружённых сил и средств на "пилотных" участках в районе населённых пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское, — сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России и канцлер Германии согласились в необходимости закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины, а также отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минских договорённостей.

Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии по подготовке саммита "нормандской четвёрки". Лидеры двух стран также высказались за прекращение боестолкновений в Ливии и обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии. В ходе телефонного разговора президент РФ и немецкий канцлер также затронули тему предстоящих переговоров Москвы, Киева и Комиссии ЕС об условиях транзита российского газа через территорию Украины.

В последний раз Путин и Меркель проводили переговоры по телефону в конце октября. Тогда главы двух государств также обсудили соглашение России и Турции по Сирии и судьбу договора о транзите российского газа через территорию Украины в Европу.