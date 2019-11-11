Актёр Огурцов стал фигурантом дела о взятке экс-главе ЦСКА

Барышева задержали именно после показаний актёра о подкупе руководителя хоккейного клуба.

Актёра Алексея Огурцова допросили как подозреваемого в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, которого арестовали по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, именно показания актёра стали ключевыми для задержания Барышева.

— Барышев был арестован сразу после того, как на него дал показания актёр Алексей Огурцов как на лицо, для которого он, по его словам, передавал взятку, — сообщил источник.

При этом отмечается, что сам Огурцов подозревается в двух эпизодах дачи взятки.

По версии следствия, Огурцов организовал встречу с Барышевым, чтобы обсудить заказ на пошив спортивной формы для всемирных военных игр в Сочи в 2017 году. Именно Огурцов сообщил руководству "Форварда" о необходимости заплатить взятку для заключения контракта.

Отмечается, что свидетелями по уголовному делу также являются олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и начальник штаба Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко.

Напомним, Барышеву предъявили обвинение по трём эпизодам получения взяток на общую сумму 23,5 млн рублей. По версии следствия, он получал незаконные вознаграждения от частных компаний за победу в тендерах в рамках организации III Всемирных игр военнослужащих в Сочи.