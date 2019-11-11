Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома с 60 спутниками

В мае 2019 года на орбиту было выведено столько же аппаратов Starlink, но три из них вышли из строя.

Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Об этом сообщает компания SpaceX в "Твиттере".

Falcon 9 должна вывести на орбиту 60 аппаратов спутниковой сети Starlink, которая призвана обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. Ожидается, что первая ступень ракеты-носителя после отделения совершит посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Также из океана после приводнения планируется извлечь носовой обтекатель Falcon 9.

Напомним, сейчас в космосе 57 активных спутников Starlink. Как писал Лайф, их запустили в мае 2019 года. Изначально было 60, три вышли из строя. Илон Маск пообещал обеспечить спутниковым интернетом всю планету с помощью сети Starlink уже в следующем году.