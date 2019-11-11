Актриса о давнем знакомстве с доцентом-расчленителем: Презрительный, жёсткий

По словам артистки "Гоголь-центра", Соколов был очень красив, харизматичен и виртуозно сидел в седле.

Артистка театра и кино Юлия Ауг вспомнила о давнем знакомстве с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который два дня назад убил и расчленил 24-летнюю аспирантку. Актриса познакомилась с ним в 1990-е годы во время периода увлечения реконструкцией.

— Его называли "главным французом". Он был очень красив и харизматичен. Однажды мы столкнулись в полях на выездке. Он был в форме офицера французской армии эпохи Наполеона. Они готовились к фестивалю. Он тогда, тридцать лет назад, был очень красив... И виртуозно владел верховой ездой. Влюбиться в него можно было с первого взгляда. Самоуверенный, презрительный, жёсткий, — вспоминает актриса "Гоголь-центра".

Ауг рассказала, что кокетничала с Соколовым, сама того не замечая. Будущая актриса перестала флиртовать, когда её молодой человек из ревности чуть не подрался с "главным французом".

Сегодня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова на два месяца. При этом заседание пришлось ненадолго прервать из-за того, что обвиняемый разрыдался. А эксперт по жестам заявил Лайфу, что историк разыграл спектакль.