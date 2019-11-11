На заводе "Балтика" рассказали о последствиях прогремевшего взрыва

Двум пострадавшим оказали необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает, предприятие продолжает работать.

Представители компании "Балтика" в Санкт-Петербурге прокомментировали Лайфу взрыв паропровода, который прогремел сегодня вечером. Это случилось примерно в 17:30.

Как ранее сообщал Лайф, из-за взрыва выбило стёкла, от разлетевшихся осколков пострадало два человека. Им оказали необходимую помощь, угрозы их жизни нет.

— На место происшествия уже прибыли сотрудники полиции, пожарные и представители ГУП "ТЭК", которые решают вопрос о дальнейших действиях. Компания "Балтика" сформировала оперативный штаб по урегулированию ситуации, — сообщили на предприятии.

Теплотрасса перекрыта, компания работает в штатном режиме.