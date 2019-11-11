Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы

Россиянка с приговором не согласна и намерена обжаловать его через 90 дней, как это положено по закону.

Российской предпринимательнице Марии Лазаревой вынесли приговор в уголовном суде Кувейта первой инстанции. По обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта её приговорили к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу.

Как сообщает РИА "Новости", Лазаревой надлежит вернуть в госказну страны около 2,4 миллиона долларов, а также выплатить штраф в размере более семи миллионов долларов совместно с другим обвиняемым по этому делу — Саидом Дашти. Кроме того, Лазареву обязали выполнять "каторжные работы", после чего она должна быть депортирована.

Как сообщил источник агентства в команде защиты Лазаревой, россиянка намерена обжаловать приговор в апелляционном суде.

Напомним, весной 2018 года главу компании KGL Investment Марию Лазареву осудили на 10 лет за якобы невыполненный госконтракт по созданию портового хаба.

В начале мая суд снял обвинения с россиянки, но постановил отпустить её под залог в 20 миллионов кувейтских динаров (более 65 миллионов долларов). 13 июля 2019 года Мария Лазарева вышла на свободу, когда сумма залога снизилась до 3,29 миллиона долларов США.