Помпео заявил, что Белый дом дал Украине оружие для сражений с русскими

Госсекретарь США выразил гордость за нынешнюю политику администрации президента в отношении Киева.

Администрация президента США Дональда Трампа дала Украине оружие для того, чтобы та сражалась против русских. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV.

— Мы дали им настоящее оружие на случай сражения с русскими, — заявил госсекретарь США.

По словам Помпео, он гордится политикой, которую администрация Трампа ведёт в отношении Украины. Он отметил, что администрация Обамы давала Киеву вместо оружия одеяла.

Ранее советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон не может обещать вечную помощь Киеву.