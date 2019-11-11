Помпео заявил, что Белый дом дал Украине оружие для сражений с русскими

Администрация президента США Дональда Трампа дала Украине оружие для того, чтобы та сражалась против русских. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV.
— Мы дали им настоящее оружие на случай сражения с русскими, — заявил госсекретарь США.
По словам Помпео, он гордится политикой, которую администрация Трампа ведёт в отношении Украины. Он отметил, что администрация Обамы давала Киеву вместо оружия одеяла.
Ранее советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон не может обещать вечную помощь Киеву.
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