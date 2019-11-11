В Астрахани стартовал Первый Всероссийский форум выпускников детских домов

Тренинги и мастер-классы должны помочь детям, выросшим в приютах, стать самостоятельнее.

В Астрахани во Всемирный день сирот начал работу Первый Всероссийский форум выпускников детских домов "Мы нужны друг другу". В нём участвуют 300 выпускников детских домов со всей страны.

— Здесь также находятся представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, уполномоченные по правам ребёнка, руководители некоммерческих организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — сообщила пресс-служба регионального правительства.

В течение трёх дней участники форума пройдут мастер-классы, тренинги и поучаствуют в дискуссиях по юридической грамотности, профориентации и другим актуальным темам. Эти мероприятия направлены на то, чтобы разрешить возможные трудности, с которыми сталкиваются дети, выросшие в приютах.

На форуме также пройдут круглые столы "Социальный патронаж детей-сирот в образовательном пространстве", "Анализ барьеров и выработка мер по содействию деятельности добровольцев в постинтернатном сопровождении детей-сирот" и по другим темам.

Организаторами форума выпускников детских домов выступили Астраханский государственный университет, автономная некоммерческая организация (АНО) помощи детям-сиротам "Мы нужны друг другу". Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, АНО "Россия — страна возможностей", администрации Астраханской области.

Ранее Минпросвещения РФ заявило о сокращении количества сирот вдвое за последние пять лет.