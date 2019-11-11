Экс-министр печати Дагестана задержан в Словении

Он находился в розыске с 2014 года по обвинению в хищении бюджетных средств в 2011–2012 годах.

Бывший министр печати и информации Дагестана Нариман Гаджиев задержан в Словении, сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство РФ в стране.

— Правоохранительные органы страны пребывания задержали бывшего министра печати и информации Дагестана Наримана Гаджиева 20 сентября этого года, — сообщили в диппредставительстве.

Гаджиев обвиняется в хищении бюджетных средств в 2011–2012 годах при заключении государственных контрактов на изготовление и трансляцию общественно-политических программ.

Ранее был задержан министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий.