Песков не комментирует слова Помпео об оружии Украине "для сражений с русскими"

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Дмитрий Песков. Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывание американского госсекретаря Майка Помпео о предоставленном США Украине оружии "против русских". Его слова приводит ТАСС.

— Это в МИД, — ответил Песков на вопрос, не говорит ли подобная позиция Вашингтона о его деструктивной роли в урегулировании украинского кризиса.

Напомним, ранее Помпео заявил, что администрация президента США Дональда Трампа дала Киеву оружие для того, чтобы тот сражался против русских.

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