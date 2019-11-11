Песков не комментирует слова Помпео об оружии Украине "для сражений с русскими"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывание американского госсекретаря Майка Помпео о предоставленном США Украине оружии "против русских". Его слова приводит ТАСС.

— Это в МИД, — ответил Песков на вопрос, не говорит ли подобная позиция Вашингтона о его деструктивной роли в урегулировании украинского кризиса.

Напомним, ранее Помпео заявил, что администрация президента США Дональда Трампа дала Киеву оружие для того, чтобы тот сражался против русских.