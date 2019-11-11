МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти основателя "Белых касок"

Следствие по делу о гибели сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье ещё даже не начато, однако британские СМИ по традиции стали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы к произошедшему, заявили в МИД России.

— Если следовать логике британских медиа, то убийство Ле Мезюрье должно было случиться ещё в апреле 2017 года — именно тогда и был дан первый официальный комментарий МИД о его ведомственной принадлежности и причастности к "Белым каскам", — отметили в ведомстве.

В комментарии министерства указывается, что второй "упущенный шанс" для СМИ Британии — заявление замглавы Министерства иностранных дел Олега Сыромолотова от 16 марта этого года.

В МИД отметили, что британские СМИ на фоне горячих новостей вбрасывают обвинения, а после выяснения непричастности Москвы тут же переключаются на прочие сюжеты.

В ведомстве также напомнили, что подобный сценарий применялся западными СМИ при освещении других громких и неоднозначных инцидентов, как, например, по делу Скрипаля.

Ранее Ле Мезюрье был обнаружен мёртвым в саду своего дома в Стамбуле. Следствие полагает, что он выпал с балкона на четвёртом этаже. Как рассказала его жена, находившаяся в квартире в этот момент, мужчина был под действием снотворного.

Затем его персона оказалась в центре внимания СМИ Великобритании. Так, газета Independent выпустила статью "Джеймс Ле Мезюрье: британский сооснователь "Белых касок" найден мёртвым после обвинений в шпионаже со стороны России". Поводом для обвинений стали заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 8 ноября, "разоблачающие деятельность британского разведчика". Также издание обратило внимание на сообщения на сайте МИД, в которых говорилось о "вкладе Ле Мезюрье в беспринципные злодеяния "Белых касок".