В "Нафтогазе" попросили "Газпром" показать свою газоизмерительную станцию

Украинский топ-менеджер отметил, что ГТС Незалежной является "наиболее гибким и надёжным" маршрутом для транзита российского газа в Европу.

Руководство "Нафтогаза" обратилось к российскому "Газпрому" с просьбой допустить украинских специалистов к проверке газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

По его словам, ранее была достигнута договорённость на проведение соответствующей процедуры в период с 11 по 15 ноября, но "Газпром" потом вдруг передумал и пообещал предложить новые даты.

Со слов украинского топ-менеджера, подобное поведение выглядит очень подозрительно, а в будущем это и вовсе может стать основанием для возобновления старых песен о краже газа.

— Если проверка на "Судже" так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны, — написал Коболев в "Фейсбуке".

В конце обращения он напомнил, что пока украинская ГТС является наиболее гибким и надёжным маршрутом для транзита российского газа в Европу, а через указанную станцию идёт 70% всего объёма.

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