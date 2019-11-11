Двое мужчин задержаны за угрозу убийством судье Мосгорсуда в Сети

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес работника Мосгорсуда. Как пояснили в ведомстве, в Интернете были размещены призывы к экстремизму и угрозы в адрес судьи.

— По данным следствия, к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), причастен ранее судимый Алексей Вересов 1973 г.р. Признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования), усматриваются в действиях Сергея Половца 1978 г.р., — отметили в СКР.

Оба мужчины задержаны, вскоре им предъявят обвинение.