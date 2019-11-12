Опубликован рейтинг самых популярных Дедов Морозов России

Туристы могут увидеть местных сказочных персонажей в Татарстане, Карелии, Бурятии, Удмуртии, Марий Эл, Мордовии, Чувашии и Туве.

В России наиболее популярными новогодними персонажами оказались Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш Бабай из Татарстана, Морозец Паккайне и Талви Укко из Карелии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Турстат".

18 ноября, в свой день рождения, зажигает огни на новогодней ёлке Дед Мороз. С 16 по 18 ноября его поздравят Баба-яга, царь Берендей, Царевна-лягушка, Иван-царевич, Золотая Рыбка, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Кыш Бабай и его дочка Кар Кызы будут принимать гостей в резиденции в селе Яна Кырлай в 80 километрах от Казани. Там можно увидеть и других сказочных персонажей — Шурале (Лесной Дух), Батыр (Богатырь), Убырлы Карчык (Баба-яга), Шайтан (Чёрт), Аждаха (Змей Горыныч) и Алтынчеч (Златовласка).

Морозец Паккайне из Карелии ждёт гостей в городе Олонец, а его брат Талви Укко — в селе Чална рядом с Петрозаводском.

В Улан-Удэ гостей встречает Саган Убген (Сагаан Убугун) или Белый Старец, а в Удмуртии — Тол Бабай вместе с помощницей Лымы Ныл в селе Шаркан.

Марийский Юшто Кугыза и его внучка Лумудыр встречают туристов в селе Кукнур. Якшамо Атя из Мордовии — в селе Кивать, а ямальский Ямал Ири — в посёлке Горнокнязевск.

Увидеть чувашского Хель Мучи и его внучку Юр Пике можно, приехав в этнокомплекс деревни Кшауши, а тувинский Соок Ирей ожидает туристов в Кызыле.

Ранее Лайф рассказал о путешествии по России Деда Мороза из Великого Устюга.