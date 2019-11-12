Риелторы назвали стоимость самой дешёвой съёмной квартиры в Москве

За 25 тысяч рублей в месяц квартиросъёмщик может рассчитывать не только на однокомнатную, но и на просторную двухкомнатную жилплощадь.

В Москве стоимость самой дешёвой квартиры в аренду в ноябре 2019 года составляет 25 тысяч рублей, сказано в материалах агентства "Инком-недвижимость", содержание которых приводит "Лента.ру".

По данным риелторов, минимальная планка аренды в Москве с лета увеличилась на несколько тысяч рублей. В то же время за 25 тысяч рублей в месяц квартиросъёмщик может рассчитывать не только на однокомнатную, но и на просторную двухкомнатную жилплощадь.

За такую стоимость предлагается арендовать 56-метровую двухкомнатную квартиру в районе Бирюлёво Восточное. Жильё расположено на четвёртом этаже 16-этажного дома. За такую же сумму предлагают однушку в Южном Медведкове, в пешей доступности от станции метро "Отрадное". Квартира со свежим евроремонтом полностью меблирована и обставлена качественной немецкой бытовой техникой.

За 25 тысяч рублей также предлагается снять 33-метровую однокомнатную квартиру рядом с метро "Отрадное". Здесь установлены стеклопакеты, жильё требует косметического ремонта.

На четвёртом и пятом местах в рейтинге самых дешёвых съёмных квартир Москвы оказались однушки стоимостью 26 и 28 тысяч рублей в месяц. Первая квартира находится в районе Ивановское, её площадь составляет 48 квадратных метров. Второй объект — 38-метровая квартира на улице Фабрициуса, недалеко от станции метро "Сходненская".

При этом ценовой минимум на аренду жилья в два раза ниже: самый дешёвый объект, за 12 тысяч рублей, находится на первом этаже частного дома в деревне Николо-Хованское в Новой Москве.

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