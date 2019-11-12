Восемь человек пострадали в массовом ДТП под Чебоксарами — видео

При столкновении трёх автомобилей в Лапсарах Чебоксарского района Чувашии восемь человек пострадали, они госпитализированы, сообщают местные СМИ со ссылкой на УГИБДД по республике.

По данным ведомства, вечером 11 ноября водитель МАЗа на перекрёстке при повороте не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2112. Последний ехал в прямом направлении со стороны Чебоксар. От удара ВАЗ отбросило на стоящий позади грузовика автомобиль "Лада-Гранта".

По предварительной информации, в аварии пострадало восемь человек —водители и пассажиры легковых машин.