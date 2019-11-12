Восемь человек пострадали в массовом ДТП под Чебоксарами — видео

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При столкновении трёх автомобилей в Лапсарах Чебоксарского района Чувашии восемь человек пострадали, они госпитализированы, сообщают местные СМИ со ссылкой на УГИБДД по республике.

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

По данным ведомства, вечером 11 ноября водитель МАЗа на перекрёстке при повороте не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2112. Последний ехал в прямом направлении со стороны Чебоксар. От удара ВАЗ отбросило на стоящий позади грузовика автомобиль "Лада-Гранта".

По предварительной информации, в аварии пострадало восемь человек —водители и пассажиры легковых машин.

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