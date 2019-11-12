Историк-расчленитель из Петербурга попросил в камеру очки, чтобы не сойти с ума

Также Соколов попросил правозащитника о телевизоре в камере СИЗО "Кресты", куда его отправят в ближайшее время.

Историк Олег Соколов, арестованный за убийство 24-летней аспирантки, попросил себе в камеру очки, чтобы читать и заниматься научной деятельностью. Видеоролик беседы с бывшим доцентом СПбГУ опубликовал в "Ютубе" председатель ОНК Санкт-Петербурга Александр Холодов.

— У меня огромная просьба. Я не могу читать. Я не могу сесть за книжку. Мне нужны очки, слёзно прошу очки. Я как учёный... я когда вот так просто, я схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы мне дали возможность заниматься своим любимым делом, — сказал Соколов.

Также историк попросил правозащитника о телевизоре в камере СИЗО "Кресты", куда его отправят в ближайшее время.

— Что бы ни совершил, оступился, чтобы люди были такого же плана, — рассказал Соколов о пожеланиях по поводу сокамерников в "Крестах".

Напомним, 9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из Мойки. При нём был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. Позднее в его квартире нашли другие части расчленённого тела 24-летней аспирантки.

В ходе допроса Соколов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Во время суда по избрании меры пресечения у историка случилась истерика. Он стал утверждать, что девушка, с которой он жил пять лет и собирался узаконить отношения, стала превращаться в "существо из страшных сказок", а также якобы нападала на него с ножом. Суд арестовал Соколова на два месяца.